Beltrán, uno de los tres hijos de Pampita con su expareja, Benjamín Vicuña, cumplió 12 años y su mamá, siempre muy dulce con sus pequeños, le dedicó un emotivo video que posteó en Instagram.

La modelo recopiló fotos familiares que ilustran los momentos más felices vividos con Beltrán y sus hijos -Benicio y Bautista, con Vicuña- y Ana, fruto de su actual relación con Roberto García Moritán.

“Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después. Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo”, escribió, al pie del video que en menos de un día alcanzó los 60 mil likes.

PAMPITA HABLÓ DEL ORGULLO HACIA SU HIJO EN SU CUMPLE

Antes de cerrar, la modelo aseguró que se siente orgullosa por ver “tan grande y tan sabio” al cumpleañero.

“Si supieras hijo el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio. Como dice la canción… ‘Se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un círculo completo, la vida es maravillosa’”, sentenció, muy dulce, deslizando que el nene le dio fuerzas para seguir tras el fallecimiento de su hija Blanca.