En Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) mostraron el momento en Mica Vázquez habló en LUZU TV de lo más difícil de la maternidad.

“Nadie me había avisado que iba a usar pañales después del parto, que no iba a poder hablar en la cesárea porque me iban a dar gasesitos que no iba a poder largar delante de mi marido”, dijo sin filtros.

En Antes que Nadie, la actriz agregó: “Que iba a tener los famosos entuertos que te generan un dolor terrible, que durante el embarazo me iba a hacer pis encima. La teta está muy romantizada”.

Mica Vázquez en Luzu Tv.

En su carta abierta, Mica manifestó: “Lo que te duelen, primero te tiene que bajar la leche. La gente te dice que es momento de la conexión con tu hijo pero te duelen los pezones, vivis en tetas delante de todos”.

MICA VÁZQUEZ Y LA CARGA MENTAL TRAS CONVERTIRSE EN MADRE

Mica Vázquez, que tiene a Baltazar junto a Gerónimo Klein, hizo referencia en su carta abierta a la carga mental que implica la maternidad: “Tenés un bolso ‘por si’. Por si se caga, por si vomita...”

“Por si pierde el chupete. Por si la mamadera, por si la leche. Cuando sentís que todo te sobrepasa, que no sabés que hacer, esto es lo que me ayudó a sobreexistir. TODO PASA”, dijo la actriz.

