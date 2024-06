A tres días de dar a luz a su hijo Cruz Urcera, Nicole Neumann recibió el alta. Sin embargo, la modelo antes de dejar la Clínica y Maternidad Suizo Argentina llamó a la maquilladora profesional Luli de la Vega para que la retoque y su accionar encendió la polémica.

Nicole Neumann, en plena producción para recibir el alta con su bebé

En Intrusos se hicieron eco de los cuestionamientos que cosechó Neumann, a quien acusaron de romantizar la maternidad y de no mostrarse como una mujer real a pocos días de ser mamá por cuarta vez, la primera con Manuel Urcera.

Neumann ya es mamá de Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su matrimonio pasado con Fabián Cubero.

NICOLE NEUMANN, CRITICADA POR SALIR “ESPLÉNIDA” DE LA CLÍNICA TRAS DAR A LUZ A CRUZ

La encargada de poner el tema sobre la mesa en Intrusos fue Laura Ubfal, quien dijo: “Ella sale de una cesárea y decide hacer una producción maquillándose para salir de la Suizo Argentina soñada, como es Nicole. Y tiene todo el derecho del mundo”.

“Ahora, sacando a Nicole del medio, hay colegas que empezaron a decir ‘esto no es la realidad’. De hecho, hay un Instagram muy interesante que se llama Mujeres que no fueron tapa donde muestran estas situaciones”.

“Yo, por ejemplo, salí de una cesárea, hinchada, con puntos, dolorida. Y, de repente, muestran que a los tres días se puede estar divina. No es así, ni es necesario. Ni es real”, expuso Ubfal.

Sin central la polémica en Neumann, la periodista continuó: “Nicole tiene todo el derecho de hacerlo. Ella es una profesional, es una modelo y es su vida. Pero no es la realidad general de las mujeres y esta es la polémica”.

Activo en el debate, Pampito retrucó: “¿Y qué es lo que proponen? No entiendo. ¿Que no se muestre? ¿Que se esconda en la casa? ¿Se tiene que esconder por linda?”.

Y Laura le contestó: “No, linda, no, porque por algo se maquilló”. Comprendiendo el punto de discusión, Josefina Pouso señaló: “No es contra Nicole, pero tiene que ver con las exigencias que se nos ponen a las mujeres en la vida en general, que nos pone la sociedad”.

“Cualquier cosa que vos hagas, cuando sos madre, te van a criticar siempre. Si salís peinada, porque salís peinada. Si salí hecha mierda, porque salís hecha mierda; si contás lo que te sucede, ¡¿cómo vas a contar todo eso?!”, continuó Pouso.

Y concluyó, categórica: “Nos han romantizado la maternidad. El momento del posparto no estás así y es difícil sostener esto”.

