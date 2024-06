A menos de una semana de dar a luz a su hijo Cruz Urcera, Nicole Neumann disfruta de su gran momento familiar con su esposo, Manuel Urcera, y con sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero, quienes recibieron con mucho amor a su hermanito.

Sin perder de vista al recién nacido, la modelo compartió en redes cómo sus niñas la ayudan a atender a Cruz cuando ella no puede estar con el niño.

“Las hermanas lo cuidan así me ducho. Pero igual, no puedo evitarlo, ja. Control freak who?”, tituló Nicole la historia que subió a Instagram, en la que se la pantalla a través de la cual Neumann controla lo que sucede en el cuarto, mientras toma su baño.

Con el corazón desbordando de amor, la modelo se enterneció al ver como su hija no aparta la mirada de Cruz, mientras está a su cuidado. “Allegra los mira igual de enamorada que yo. ¡Los amo!”, expresó Nicole, viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

TODOS LOS DETALLES DEL NACIMIENTO DEL HIJO DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

El 18 de junio, la dulce espera de Nicole Neumann y Manuel Urcera llegó a su final con la llegada al mundo de Cruz.

El bebé nació por cesárea, pesó 3 kilos 700 gramos y midió 50 centímetros, según le contó el flamante papá a la revista Gente. Asimismo, se supo que la modelo está en perfecto estado de salud tras la intervención programada.

Manu Urcera también habló con Julián Padilla de TN Show y expresó su felicidad: “¡Todo bárbaro! Está todo muy bien”.

