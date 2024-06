En medio de una nota que estaba dando para Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve, Mica Vázquez recordó una anécdota con Dalma Maradona y le puso humor a su metida de pata.

“Fue espectacular, chicos. Imagínense, es amiga de toda la vida, y de repente, sé que no se pueden mostrar la cara de sus hijas”, comenzó diciendo la actriz, en referencia a Roma y Azul, las pequeñas que Dalma tiene con Andrés Caldarelli.

Foto: Captura (elnueve)

“Cumpleaños, yo subiendo una historia así, re tranquila. ‘¡Que los cumpla, feliz!’ Un Zoom en la cara de Roma. Y la subí, regia, ‘feliz cumple, Roma’. Y Dalma me llama a la media hora y me dice, ‘amiga sos pelot…, bajá la foto ya’”, agregó, entre risas.

Y cerró: “Yo tipo, ‘¿qué foto?’, ‘¿qué video?’. Estaba en un tupper. Y decí que no hubo tanto quilombo. No la levantó nadie. La había visto ya un montón de gente, pero no la levantaron. También respetan un montón todo lo que Dalma pidió. Entonces, nada, estuvo bueno eso. Pero mandada a ser. Casi, casi la cag... Casi se termina mi amistad con ella”.

DALMA MARADONA, INDIGNADA CON QUIENES LA CRITICAN POR DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Dalma Maradona es multifacética: actúa, hace radio, streaming y también tiene el título de mamá gracias a Roma y Azul.

La hija del Diez apoyó en esta oportunidad el reclamo del país por la educación pública, laica, gratuita y de calidad, que se manifestó este martes 23 de abril en una marcha multitudinaria desde distintos puntos del país, con una masiva asistencia en el centro de la Capital Federal.

Al igual que muchos famosos, Dalma apoyó la manifestación social, aunque fue atacada por haters que pusieron en duda su vínculo con la universidad pública. Así fue que ella decidió publicar una story en Instagram para desmentirlos.

“Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí!”.

Y agregó: “Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, ¡ORGULLOSA DE HABER SIDO PARTE!” #Yodefiendolauniversidadpública”.