En entrevista con Susana Roccassalvo para Implacables, Claudia Villafañe dio algunos detalles de la boda que está organizando para Oriana Sabatini y Paulo Dybala y hasta habló sobre cómo es trabajar con su propia hija, Dalma Maradona, mamá de Roma (4) y Azul (1).

“¿Qué te gusta más, organizar un buen casamiento o una fiesta, cocinar o en ese orden?”, le preguntó Susana, a lo que Claudia respondió: “Ay, son cosas diferentes, porque cocinás para tu familia, tus amigos, después el cliente termina siendo un poco de, no sé si familia, pero con algunos llegás a tener mucha conexión y nada, cada uno, cada evento es único y se hace con eso, con mucho amor”.

La última foto de Diego con Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna y su nieto Benjamín.

CLAUDIA VILLAFAÑE ORGANIZÓ LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE SU NIETA ROMA Y ADMITIÓ TENER ROCES CON DALMA MARADONA

“Subiste en tus redes el cumple de la princesita Roma”, siguió la conductora, y Claudia explicó: “Sí, Roma cumplió años el 12, lo festejamos el lunes y la verdad que es espectacular verle la cara a ella de felicidad cuando entró y como sorprendida”.

“No hago nada sin consultarle a Dalma. Pero es complicada. La lista me la entregó media hora antes del evento, no, se puede. No se hace eso. No se puede así”.

“¿Qué siente una abuela de celebrar y de crearle todo el ambiente de cumpleaños?”, fue la pregunta de Roccassalvo, a lo que Claudia contestó: “Bueno, es difícil, cuando es para los tuyos es difícil. Sí, porque Dalma es una clienta bastante complicada. Se mete, por supuesto, yo le pido a ella, Roma eligió a Bluey y lo eligió ella. No hago nada sin consultarle a Dalma. Pero es complicada. La lista me la entregó media hora antes del evento, no, se puede. No se hace eso. No se puede así”, concluyó, contundente.