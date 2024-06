Luego de las críticas que recibió por haberse maquillado en la clínica poco después de parir a Cruz, el primer hijo que tuvo con Manu Urcera, Nicole Neumann decidió recurrir a las redes para hacer un contundente descargo.

“Vamos a charlar un poquito que hace mucho que no aparezco por razones obvias, porque estuve leyendo cosas. Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí al pie del cañón para criticar, para tirar mala onda, para decir un comentario desagradable sobre algo que ni sabes cómo pasó, por qué, cuál es la interna”, comenzó diciendo la modelo en varios posteos que compartió en Instagram Stories.

“A ver, veníamos hablando con mi amiga Luli, que es maquilladora, de que siempre veía salir a todas espléndidas de las clínicas, peinadas, maquilladas. Y yo nunca pasé así el alta de mis hijas. Y bueno, nada, divirtiéndonos, obviamente me dice un día, ‘che, quiere ir a conocer a Cruz’. Le digo, ‘dale, venite, y de paso, trate unas cositas, ya que estamos, y hacemos lo que dijimos siempre de salir divina de la clínica’”, agregó.

Y siguió: “Pero bueno, es una íntima amiga, principalmente vino a conocer al bebé y ya que estábamos, me arreglo un poquito. Me divertía, después de estar tres días encerrada. Obviamente, tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz, y todo eso. Pero, ¿voy a mostrar eso? No. Son intimidades mías, de mi marido, y de mi bebé, en el peor de los casos. Y muestro lo que tengo ganas”.

“Y además de eso, Cruz había ya tomado la teta, así que me vestí, salí, nos vinimos a casa, llegué, me hice la foto de llegada para tener de recuerdo, y me clavé la joguineta, la remera, el corpiño para amamantar, etcétera. Así que nada, me llamaba mucho la atención las ganas de criticar a alguien que no conoces, que no sabés la interna, que no sabes cómo fue el detrás, ni idea de nada”, añadió.

Y cerró, tajante: “Y si no te parezco real, o no te gusta mi realidad, no me sigas. Yo no le pago a nadie para que me siga, podés no mirarme, podés mirar otros perfiles. Ni creo que nadie las esté engañando a estas personas, que son las menos. Y qué vida vacía ¿no? Para estar juzgando de algo que no tenés ni idea. Me pareció gracioso. Bueno, estaba justo aburrida, Cruz duerme y dije, ‘vamos a hablar del tema’. Pero ya está, fue suficiente. Solo quería decir eso porque estaba acá, sin nada mejor que hacer, de momento. Bueno, me retiro por hoy. Soy muy feliz, con esta familia tan linda. Sean felices. Vean un poco sus vidas. Y juzguen mucho que no tienen ni idea, no conocen, desconocen por completo y van a hacer más felices”.

NICOLE NEUMANN COMPARTIÓ EL MOMENTO MÁS TIERNO ENTRE MANU URCERA Y CRUZ, SU HIJO RECIÉN NACIDO

En medio de la felicidad que vive por haber coronado su amor de amor con Manu Urcera con la llegada de Cruz, Nicole Neumann no dudó en recurrir a las redes para compartir dulces momento de su intimidad familiar con sus seguidores.

“¡Muerta de amor con él y con el papá que sos! @manurcera #LosHombresDeMiVida”, escribió la modelo en una foto que subió a Instagram Stories junto a una dilce postal que lo muestra a su esposo dándole un cálido beso en la frente de su bebé.

Horas antes, Nicole (que ya es mamá de Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero) había dejado espiar cómo sus niñas la ayudan a atender a Cruz cuando ella no puede estar con el niño.

“Las hermanas lo cuidan así me ducho. Pero igual, no puedo evitarlo, ja. Control freak, who?”, tituló Nicole la historia que subió a Instagram, en la que se la pantalla a través de la cual Neumann controla lo que sucede en el cuarto, mientras toma su baño.

Con el corazón desbordando de amor, la modelo se enterneció al ver como su hija no aparta la mirada de Cruz, mientras está a su cuidado. “Allegra los mira igual de enamorada que yo. ¡Los amo!”, expresó la top, viviendo uno de los momentos más felices de su vida.