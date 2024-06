A pocas horas de haber dado a luz a su hijo, Nicole Neumann se mostró maquillada desde la clínica. La modelo recibió muchas críticas en Instagram y Yanina Latorre la defendió públicamente.

“En la clínica hizo una nota para Para Ti y le hicieron fotos con el bebé. Ella sube a sus redes un video preparándose para la nota en donde la peinan y la maquillan”, explicó Yanina en su programa radial, antes de ponerse de su lado.

A Nicole la criticaron por maquillarse desde la clínica.

“Es divina, es monísima, tiene lujos de tener un pibe, maquillarse y ser una bomba en la clínica. No tiene hemorroides, no tiene el cu… hinchado... ¿Por qué una chica no puede parir, estar linda al otro día y maquillarse?, ¿te baja el precio?, ¿sos menos madre?”, se preguntó la conductora, indignada por las críticas que recibió Nicole.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LOS COLEGAS QUE CRITICARON A NICOLE NEUMANN

Antes de cerrar, Yanina Latorre apuntó contra los colegas que criticaron a Nicole Neumann por haberse arreglado a horas de haber dado a luz a su hijo.

“Un montón de la gente del medio y que no es del medio decían ‘esta chica romantiza la maternidad’, ‘por culpa de ellas hay tantos problemas’. No, es Nicole Neumann, vive de su imagen, es modelo...”.

“No está mostrando un cuerpo hegemónico porque se la ve con sus tetas hinchadas de amamantar y está mostrando una cara maquillada, con una muy buena iluminación, en el contexto de que está haciendo una tapa...”, opinó, con firmeza.

Y cerró con una demoledora pregunta: “¿Por qué la mujer común cree que cuando sos un bagayo lo hacés todo mucho mejor que cuando tratás de arreglarte?”.