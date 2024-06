Juan Di Natale publicó desde su cuenta de X (ex Twitter) un contundente descargo luego de protagonizar un tenso ida y vuelta con Alejandro Castelo, el cronista de LAM.

“En la lista interminable de mis fracasos, ninguno tan grande como estar en boca de esta versión Nelson de la Rosa de El Principito”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Juan Di Natale en X.

Al final, el presentador se defendió tajante: “No me creo más que nadie, tampoco menos. Ejerzo mi derecho a hablar con quien se me dé la gana y a ponerme malo si me provocan”.

CÓMO FUE EL CRUCE DE JUAN DI NATALE CON EL CRONISTA DE LAM

El cruce entre Juan di Natale y Alejandro Castelo, el cronista de LAM, fue viral la última semana por los insultos y las malas palabras del ex CQC a su colega.

“Vos sos un hijo de pu… vos sos un bolu…”, le dijo Juan tras ver al movilero, quien lo frenó: “Pero, ¿por qué me decís eso? Te estás zarpando. Te vengo a hablar bien, te saludo bien y me decís todo eso”.

“Qué bajá un cambio. No bajo nada, forr… no te hablo nada bien. Salí de acá. Tomatelas, salame. Anda”, retrucó Di Natale y Castelo cerró: “Pero, ¿quién te crees que sos? Yo me voy”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.