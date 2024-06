Gran Hermano 2023 está llegando a su final y los participantes no dejarán de tener emotivas sorpresas hasta que el ganador apague las luces de la casa más famosa del país.

Una muy especial se verá el lunes 10 de junio por Telefe y será el ingreso de familiares y seres queridos de Bautista Mascia, Juliana “Furia” Scaglione, Virginia Demo, Martín “Chino” Ku, Darío Martínez Corti, Emma Vich y Nicolás Grosman.

Con información en su poder, pero a través de la red social de su programa LAM, Ángel de Brito reveló la lista de ingresos.

“El lunes entran a Gran Hermano, del Chino, la novia; de Emma entra Nico (el marido); de Bauti entra su prima; de Nico entra su mamá; de Virginia entra una amiga; de Darío entra Sofía y de Furia no se sabe quién entra”, publicó la cuenta oficial de LAM en X (ex Twitter), poniéndole fin al misterio y generando expectativas.

MARTÍN “CHINO” KU VERÁ A MARISOL TOTALMENTE RENOVADA TRAS PASAR POR EL QUIRÓFANO

Martín Ku se reencontrará con una su novia Marisol totalmente renovada. La joven pasó por el quirófano y se operó la nariz, además de aclararse el color del pelo.

“Él no se enteró de la cirugía, pero ya sabía que me iba a operar. Le va a sorprender que ya me la hice y que no lo esperé”, había dicho Marisol días atrás en nota con Intrusos.

CUÁNDO TERMINA GRAN HERMANO 2023

Finalmente, Santiago del Moro le puso fin al misterio y les comunicó a los participantes de Gran Hermano 2023 que el 7 de julio el reality llegará a su final.

El conductor agregó que el 8 de julio será el último programa de lo que fue la edición más larga de GH en la Argentina.

“El 7 de julio será el final, pero el programa termina el 8 con una edición súper especial, en la que habrá notas, cena, show, emociones y más”, contó Santiago en El Debate.

