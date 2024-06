No es la primera vez que Juan Di Natale y Alejandro Castelo (el cronista de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América) protagonizan un momento de tensión en plena. Sin embargo, en esta oportunidad, el periodista redobló la apuesta y dio que hablar con sus tremendos insultos al notero.

Así fue el polémico ida y vuelta entre Juan y Alejandro:

Juan: -Vos sos un hijo de pu…, vos sos un bolu…

Alejandro: -Pero, ¿por qué me decís eso? Te estás zarpando. Te vengo a hablar bien, te saludo bien y me decís todo eso.

Foto: Captura (América)

J: -¿Querés que nos saludemos bien?

A: -Pero, no seas tan irónico. Si te estoy hablando bien, con respeto, Juan.

J: -No, no, pará. No te hagas el rudo porque vamos a ponernos rudos los dos. Lo nuestro ya terminó, mi amor. Ya está. Andá vos con tu petisito, andá a pet… al petiso y a mí no me jodas más. Lo que hiciste la otra vez fue sucio. No me jodas más. Listo, chau. Andá a laburar.

A: -Che, flaco, pará. Bajá un cambio.

J: -Qué bajá un cambio. No bajo nada, forr…

A: -Hablame bien.

J: -No te hablo nada bien. Salí de acá. Tomatelas, salame.

A: -Pero, ¿quién te creés que sos?

J: -¿Quién me creo que soy? Soy el bol… que viniste a buscar hoy. Ese soy.

A: -Yo me voy.

¡Tremendo!

TENSO MOMENTO DE JUAN DI NATALE CON EL CRONISTA DE LAM AL SER INDAGADO POR EL ESCÁNDALO CON LA NEGRA VERNACI

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la actitud de la Negra Vernaci al tirar unos auriculares por el aire después de mostrarse muy molesta en su programa radial La Negra Pop por los desperfectos técnicos, el cronista de LAM –Alejandro Castelo- quiso tener la palabra de su compañero, Juan Di Natale, y dio que hablar con su fuerte reacción.

“Te agradezco mucho, pero no me sumo a ninguna polémica. Aparte (mira el micrófono de LAM) no, gracias. Me parece que es patético que estén hace una semana haciendo contenidos con esto. Me parece que pueden hacer más que esto, me parece que pueden subir la vara”, fue la firme postura de Di Natale al ver la cámara del ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“Ustedes son un equipazo, piensen. Dale loco, ustedes pueden. No estoy enojado, ¿cómo me voy a enojar? No inventes un cuento de que estoy enojado porque no estoy enojado”, agregó, con un dejo de ironía.

Por último, ante la pregunta de Castelo sobre a qué se refirió con “subir la vara”, el entrevistado cerró, picante: “Me refiero a que me parece que no tiene sentido estar hablando una semana de un episodio por un problema técnico en un programa de radio. Estoy haciendo lo que no quería hacer por tu insistencia. El tema es que todos entendamos que somos personas y somos todos iguales”.