Este jueves en Gossip (Net) Fede Flowers mostró un video en el que captó a Mariana Brey (46) y a su ex Pablo Melillo (48) juntos en un bar, y aseguró que la pareja estaba reconciliada tras dos años separados.

“Esta es reconciliación confirmadísima. Ella es columnista, es panelista. Ellos tienen dos hijos en común. Ella es polémica, tiene mucho pico y está totalmente vigente en este momento. Ayer, en horas de, te diría, 11 de la noche en adelante, hasta las 2 de la mañana estuvieron comiendo”, señaló el panelista.

Mariana Brey / Fuente: Instagram

“Mucho beso, mucho abrazo, pero cuando se percataron que una gossipera estaba merodeando, trataron de disimular, pero ya no había manera”, agregó Flowers, que reveló que se trataba de Mariana Brey y Pablo Melillo.

QUÉ DIJO MARIAN BREY SOBRE SU SUPUESTA RECONCILIACIÓN CON PABLO MELILLO

“Estamos en condiciones de confirmar que están reconciliadísimos porque hay videos”, dijo el columnista, que mostró a continuación el video en el que se la ve a ella pasando el brazo por detrás de la espalda el papá de su hija Juana para luego separase en el asiento que compartían en un restaurante de Puerto Madero, sin beso alguno.

“Ahí los estamos observando a ambos charlando. Cuando arrancamos el video, están muy abrazados, pero en un momento Pablo Melillo, me cuenta la goscipera, se percata que estaban siendo filmados y ella le dice ‘Disimula’, miran hacia la cámara y se abren”, señaló Flowers.

Mariana Brey y Pablo Melillo

“No hay reconciliación”, sostuvo Mariana Brey en diálogo con Ciudad. “Es el padre de mi hija y hoy estamos teniendo una buena relación así que no hay de que sorprenderse. Somos familia y es normal que me vean conversando con él”, agregó la columnista de Socios del espectáculo.

