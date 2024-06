El problema que Gabriel Usandivaras planteó al exteriorizar su polémica con José María Muscari es el de muchos artistas, ya que se lastimó su cuerpo durante una presentación, pero a su criterio no contó con la cobertura de riesgos del trabajo adecuada.

“El 1 de febrero, en plena función de Sex me rompí los meniscos de una rodilla que yo tenía medio lastimada. Terminé la función con un dolor tremendo, hasta donde pude”, recordó en una nota con Socios del Espectáculo, en la que reveló que él mismo se solventó los gastos derivados del accidente.

“Al día siguiente me tuve que empezar a hacer estudios, me enteré que me tenía que operar, y ya no tuve más vínculo. Lo toman como trabajo realizado, trabajo en vínculo. Así que no teniendo servicios de bailarín que prestar, ellos no tienen responsabilidades que correr”, lamentó.

“No creo que sea solo una cuestión de la producción de Sex, creo que es algo ya también dentro de la industria el cómo tratan a los bailarines. Trabajamos con nuestro cuerpo, que una producción no tenga una ART para cuidar nuestra herramienta de trabajo habla del lugar vulnerable de los bailarines”.

LA RESPUESTA DE JOSÉ MARÍA MUSCARI A GABO USANDIVARAS

Por su parte, el productor de Sex se desligó: “Lamento mucho que haya tenido una complicación. Sé que es algo que arrastraba de hace muchos años, fue un accidente que tuvo en ShowMatch y es de público conocimiento”.

Luego, José María Muscari expresó: “Esta profesión está expuesta a eso todo el tiempo”.

“Tenemos todo lo que tienen las cooperativas teatrales. Por supuesto que no podemos tener los cuidados que podríamos tener en una multinacional, porque el teatro a pesar de a veces ser un éxito no deja de ser un hecho artesanal”, cerró Muscari sobre el testimonio de Gabo Usandivaras.