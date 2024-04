Desde hace cinco temporadas, José María Muscari la rompe con su espectáculo teatral Sex, viví tu experiencia en un conocido reducto de Palermo, con críticas mixtas de sus espectadores, en especial Guido Süller, que fulminó al director por no convocarlo como intérprete.

Además de Sex, Muscari ha llevado adelante numerosas obras como Julio César, con Moria Casán, Madre Coraje, Falladas, La jaula de las locas y, más recientemente, con la reposición de Coqueluche, con el protagónico de la ex Gran Hermano Julieta Poggio.

Guido Suller expuso detalles desconocidos sobre cómo sobrevive su hermana Silvia Suller. (Foto: Captura América TV)

Tras afirmar que con Muscari “se lleva bien”, Guido contó que “en algunas cosas no coincide”, entre ellas la clasificación de Sex. “Jamás iré a ver Sex. No es una obra de teatro. O sea, el concepto de teatro es una obra con principio, desarrollo y final, con contenido y con un mensaje. No es tipos en bol…, mujeres en cotorra, (…) mostrando el bulto”, afirmó.

Leé más:

Guido Süller puso en venta la lujosa casa que diseñó y anunció adónde se muda

POR QUÉ GUIDO SÜLLER APUNTÓ CON TODO CONTRA LAS OBRAS DE JOSÉ MARÍA MUSCARI

Pese al lineamiento de Muscari sobre la aceptación de los cuerpos que hizo en las últimas temporadas, Süller no se dejó impresionar. “No me deja ningún mensaje. Yo ya sé que hay flacos, gordos, lindos y feos. El mundo es así. No hace falta ver una obra de teatro con una chica obesa, desnuda”, dijo.

“Fui a ver Madre Coraje con Claudia Lapacó. Eso es una obra de teatro. Perdidamente ahora la voy a ir a ver también. Coqueluche con Juli Poggio, que tiene que estudiar un montón y que no se le entiende cuando habla; pero está Betiana Blum, está Mónica Villa, un obrón también”, agregó el actor y conductor.

Tras revelar que nunca fue convocado para Sex “pese a ser un personaje”, Guido la emprendió contra Muscari. “No tengo problema en el desnudo (…), pero nunca me convocó para nada Muscari. (…) Hay unos elencos así muy heterogéneos, pero jamás me convocó, como que no creyó en mí, y eso que él vino a cenar con amigos a mi casa, como que tiene una admiración hacia mí, pero no me incorpora”, reveló Guido.

José María Muscari

“Es como que por ahí considera que no soy lo suficientemente buen actor”, reflexionó el actor, que ante una comparación del cronista con Muscari en lo referente a su nueva tendencia “zen” afirmó: “No, tan estúpido no”.

Leé más:

Guido Süller mostró su vestidor y tuvo un accidente al aire: el juguete rosa que encontraron en el piso