El regreso de Guido Süller (62) a los medios fue como en sus mejores momentos de gloria, por eso mismo cuando la cámara registró la intimidad de su casa todos pudieron ver los juguetes eróticos que guardaba en su amplio vestidor.

“Está todo muy revuelto, y la peluca es porque yo hago TikTok, y eso”, aclaró en plena nota con A la Tarde.

Ahí, Luis Bremer exclamó con picardía: “¡Es la peluca de Silvia! ¿Te disfrazás de Silvia?”.

Sin embargo, todo se desvirtuó cuando el hermano menor de Silvia Süller intentó sin éxito esconder un consolador de goma rosa flúor que estaba tirado en el suelo.

“¡No, no, no!”, gritaron el también arquitecto y Karina Mazzocco al unísono.

Luego, la conductora se puso firme: “Paren. Un poco de respeto. No se puede, chicos. La cámara no enfoca el piso, por favor. Ojo con abrir cajones y encontrar cosas. Son las 16.53″.

Todo mientras Guido Süller trataba de salir de la incómoda situación afirmando que “en la intimidad” le gusta “ser hombre”.

GUIDO SÜLLER PRESENTÓ A SU NUEVO NOVIO JUJEÑO Y EL DETALLE DE LA CAMA

Por otra parte, Guido Süller se animó a presentar a Hernán (20), su pareja cuatro décadas más joven que él: “El jujeño está acá. No fuma, no toma, no se droga y tampoco tuvo relaciones sexuales con alguien”.

“Lo peor de todo es que es verdad que es virgen”, se lamentó el mediático estrella, pese a que ambos confesaron que comparten la misma cama todas las noches, que a los pies tiene un mueble que esconde un Smart TV que sube con un ascensor al tocar un simple botón.