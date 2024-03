Silvia Süller hizo un letal comentario sobre su hermano, Guido, en su visita a LAM y dejó en claro lo mal que está el vínculo: “Desde que murió mi mamá no nos hablamos”.

“No me gusta hablar de él porque para mí está muerto y enterrado y le tengo asco. No puedo decir por qué le tengo asco, pero bueno, imagínense. Es una cosa que empieza con P”, dijo la exvedette.

Silvia Süller en LAM.

Al final, lanzó: “Es un psicópata, mitómano. Dijo que me ayudó en la jubilación y es mentira, nunca me dio una mano en nada. Llegó a decir que yo le tengo celos, envidia, porque él está en la televisión”.

SILVIA SULLER, SINCERA SOBRE SU RELACIÓN CON SUS HIJOS

Silvia Süller también hizo referencia a su relación rota con sus hijos: “Christian vive acá en Argentina y tiene una cervería, pero él nunca nada, ni mensaje, ni un Feliz Navidad o cumpleaños, como si estuviera muerto”.

“Son muy perfil bajo, muy raros mi hijos. Tengo dos nietos de parte de Marilyn que ahora cumplen tres y cuatro años pero no los veo porque mi hija no quiere. Ya lo asumí. Ya no me importa, estuve 28 años de mi vida llorando”, sentenció.