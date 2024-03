Guido Süller formará parte de la nueva programación de Luzu TV y, en diálogo con Socios del Espectáculo, hizo una picante declaración al respecto.

“Es mi debut. Fui el año pasado un par de veces de invitado, les gustó la entrevista y ahora me tiro a la pileta con todo. Voy a estar en Patria y Familia, voy a ser co-conductor”, reveló.

Guido Süller habló con Socios del Espectáculo

Entonces, el arquitecto detalló: “Somos un grupo de locos, todos distintos, con distintas personalidades. Y vamos a ver lo que sale, creo que es una gran oportunidad para mí, que yo soy el eterno entrevistado”.

“¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el cronista y fue allí cuando lanzó: “Yo no sé si puedo decirlo, pero hay una parte que se llama la cama con Guido. Voy a desnudar a todos los que quieran ser desnudados”.

“¿Literal o verbalmente?”, repreguntó el notero y él dijo sincero: “Y no sé si es por mí es literal. Mi aliado es el público, a mí los productores no me dan una oportunidad y por eso estoy tan contento en Luzu”.

“Quieren que esté todos los días, pero yo voy a empezar por dos, tres veces por semana. Vivo muy lejos y la verdad que para estar acá tuve que parar en un hotel”, aclaró al final.

FUERTE REPROCHE DE GUIDO SULLER A LA TELEVISIÓN

Guido Süller, que fomará parte de Luzu TV, aprovechó una entrevista con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para hacer un fuerte reproche a la televisión.

“A mí la televisión jamás me dio una oportunidad para conducir o actuar, soy el gran desperdiciado. Yo no soy ni loco, no fumo, no tomo, no me drogo, no nada. Soy cuerdo y las peleas son consensuadas y son armadas”, manifestó.