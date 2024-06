Luego de que varios medios se hicieras eco del tenso momento que se vivió al aire luego de que Luis Ventura decidiera abandonar el piso de A la tarde para que sus compañeros puedan entrevistar a Elián “L-Gante” Valenzuela sin su presencia, en Socios del Espectáculo dieron detalles del origen de esta pelea.

“Se pelearon por el programa Secretos Verdaderos (el ciclo que lidera el periodista en América). La primera entrevista que iba a dar L-Gante cuando salió de la cárcel, juró que se la iba a hacer Luis Ventura”, comenzó diciendo Matías Vázquez en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por etrece.

“Luis había hecho mucho trabajo para poder dar esa entrevista, ¿y qué hizo el cantante? Se fue de fiesta y lo dejó pagando en vivo y en directo a Ventura. Después L-Gante salió por Zoom con mala onda”, agregó el panelista.

Y Nancy Duré cerró, tajante: “Se bajó a último momento y lo dejó plantado a Luis con un programa en vivo”.

LUIS VENTURA ABANDONÓ EL ESTUDIO TRAS LA LLEGADA DE L-GANTE

A poco de que Elián “L-Gante” Valenzuela llegara al estudio de A la tarde, Luis Ventura (que estaba en la conducción en reemplazo de Karina Mazzocco) decidió abandonar el piso y fue contundente con su pedido al equipo.

“Hola Elián, bienvenido a A la tarde, ¿cómo estás? Bueno, tal como habíamos prometido, Elián iba a estar en nuestro estudio, así que lo dejo en compañía de los periodistas. Bienvenido”, atinó a decir el periodista antes de salir de escena.

Fue entonces que el músico tomó la palabra: “No pasa nada. Uno capaz que puede entender cuando te miran o te hablan, pero desde que llegué, Ventura no me miró ni me habló, así que no entiendo”.

“En un momento, encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día que no pude venir porque era el cumpleaños de mi hija (Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez). Y bueno, quizás fue a último momento, pero tuve que cancelar porque las emociones fueron más fuertes que yo porque no disfrutaba de mi hija hace mucho tiempo”, agregó.

Luis Ventura: “Tenemos una estrella en nuestro estudio, entrevístenlo. No quiero que la nota pase por mí. Lo pido por favor, me retiro porque en estas condiciones, no”.

Después de decir lo suyo, Ventura interrumpió al artista y sus compañeros: “Perdón. Esto se lo pido por favor. Tenemos una estrella en nuestro estudio, entrevístenlo. No quiero que la nota pase por mí. Lo pido por favor, me retiro porque en estas condiciones, no”.

“Creo que él tiene mucho de lo que hablar. No quiero que hablen de mí. Lo que me pasó a mí, lo sé yo. ¿Listo? Entonces hagan el programa que tienen que hacer, que siempre es el mejor”, indicó L-Gante.

Antes de dejar de hablar de Ventura, hay que decirle que él es la estrella también. Así que yo pensaba que me iba a entrevistar él”, cerró el cantante, dejando en claro que no tiene ningún problema con el presentador.