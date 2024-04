Luego de las repercusiones que había despertado una foto que compartió Ángel de Brito donde se ve a Wanda Nara y Mauro Icardi compartiendo el mismo lugar con L-Gante, el cantante rompió el silencio y habló de esa situación en una nota que dio a LAM.

“No me acuerdo mucho porque justo ese día me permití beber alcohol y estaba medio borracho. Cuando vi la foto, me pregunté ‘¿en qué momento fue esto?’”, comenzó diciendo el cantante, con humor.

Foto: Captura (América)

En cuanto a cómo fue ver a Icardi (después de que se rumoreara que mantuvo un affaire con Wanda cuando estaba en un impasse con su marido), el artista se sinceró: “Fue todo normal. Yo noté todo normal. Esa noche estábamos todos en pareja, así que re tranquilos. La pasamos re bien y eso me pone contento, re piola. Yo sé pilotear cualquier ocasión, olvidate”.

Por último, el joven contó que se llevó una buena impresión de Mauro: “Me saludó, es un caballero, la mejor. Estaban todos ahí y me tiraron un ‘vení’. Llegué al lugar, pasé a saludar y todos me trataron de diez”.

LA REACCIÓN DE L-GANTE CUANDO LE PREGUNTARON SI SE CONOCEN DESNUDOS CON WANDA NARA

Pese a que Wanda Nara atraviesa un gran presente sentimental con Mauro Icardi, quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, la empresaria enfrentó rumores de romance con L-Gante cuando estaba en crisis con su esposo.

Por tal motivo, en Intrusos no dudaron en consultarle al cantante sobre cómo está su corazón: “Estoy súper enamorado de mi país y de Jamaica (la pequeña que tiene con su ex, Tamara Báez). No, tranqui, no tengo ninguna pareja”, comenzó diciendo el cantante, en un móvil desde Mar del Plata, con humor.

Foto: Captura (América)

En cuando a su relación con Wanda, detalló: “Lo mismo de siempre, mantenemos contacto, pero hablo de vez en cuando”. Además, ante la pregunta sobre si extraña a la empresaria, el entrevistado respondió: “Como a cualquier amigo mío”.

Por otro lado, Karina Iavícoli aseguró que, para ella, Wanda usó al artista para lanzarse como cantante. A lo que el músico opinó: “Le enseñamos, la ayudamos. Se ve que le gustó lo que hacíamos, lo que es la música, y ahora lo está disfrutando ella y se contagió un poco del estilo se ve”.