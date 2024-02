Wanda Nara reveló en diálogo con Intrusos por qué Mauro Icardi nunca desconfió de los rumores de romance con L-Gante cuando filmaron el video clip de El Último Romántico.

“Yo estaba re orgullosa de que crean en esa historia de amor porque fue mi primera actuación en un video clip. Soy buenísima actriz”, dijo la mediática y Karina Iavícoli le preguntó: “¿Nunca lo viste como una falta de respeto para Mauro?”.

Fu entonces cuando la empresaria explicó: “Es que Mauro nunca lo vio así porque los conoce a todos los que produjeron la canción y el video, él viajó con ellos, estuvimos todos juntos en Brasil”.

Wanda Nara y L-Gante

“A Mauro le daba bronca que no salga a aclarar, y yo le decía ‘pero estamos lanzando un tema, cómo voy a salir a decir que todo lo que ven es mentira’. Yo no estaba separada, sí estaba peleada con Mauro, pero no estuve con L-Gante”, cerró.

WANDA NARA DEJÓ EN CLARO QUÉ PASÓ CON L-GANTE

Wanda Nara dejó en claro en una nota con el programa de Flor de la Ve qué pasó con L-Gante: “Es muy amigo mío, cuando trabajo con la gente me encariño. Ahora estamos en un momento que estamos alejados y enojados”.

“Lo de L-Gante no lo inventamos nosotros, lo dijo él en su momento”, le retrucó Pampito y la artista confesó: “Claro, por eso me enojé, porque no fue así”.