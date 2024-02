En plena promoción de su segunda canción O bicho vai pegar (El bicho te va a atrapar), Wanda Nara le dio una nota en vivo a Intrusos y aprovechó el momento para pasarle factura, sin filtros, a Karina Iavícoli.

Al tanto de los duros términos en los que la panelista de América siempre habla de ella y de su carrera en los medios, Wanda no dudó y “la mandó a la mierda” con la picardía que la caracteriza.

WANDA NARA MANDÓ A LA MIERDA EN VIVO A KARINA IAVÍCOLI

Wanda Nara: -Con L-Gante nunca tuvimos una relación. Tenemos una amistad...

Karina Iavícoli: -Pero hay imágenes de un beso. Tenés la memoria frágil.

Wanda: -¿Quién es? ¿Quién habla?

Karina: -Karina te saluda, ¿cómo estás?

Wanda: -Ah, Karina, que le encanta darme con un palo, siempre.

Karina: -No, lo que pasa es que vos tenés a muchos que te chupan las medias. Yo soy más frontal y por ahí pensás que te doy con un palo.

“Siempre me das con un palo... No tengo tu contacto, sino te mandaría a la mierda cada un minuto a vos”.

Wanda: -Me encanta que ahora podamos hablar frontal, pero cuando hablás sola en el programa y yo no puedo contestar, me atraganto porque no te la puedo devolver.

Karina: -Mandame un mensaje...

Wanda: -No tengo tu contacto, sino te mandaría a la mierda cada un minuto a vos.

Karina: -¡Qué bueno! ¡No lo puedo creer! Gracias, Wanda, saldría en los portales.

Wanda: -Para mí hay que corregir en privado, no en público... Pero Elián es un muy amigo mío. Yo cuando trabajo con la gente me encariño y terminamos siendo amigos. Ahora estamos un poco enojados...