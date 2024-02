En medio de la felicidad que vive a minutos de haber lanzado su flamante hit llamado O bicho vai pegar, Wanda Nara contó que presentará unos de sus temas en una famosa fiesta y fue contundente cuando le nombrar a Eugenia “la China” Suárez.

“El sábado vamos a estar presentando Bad Bitch en la Bresh”, comenzó diciendo la empresaria en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito (y que ahora lo está reemplazando Maite Peñoñori en sus vacaciones) por América.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, la periodista fue al hueso con su pregunta: “¡Me encanta! No le vas a prohibir la entrada a nadie ahí, ¿no?”. Y, rápida de reflejos, Fernanda Iglesias agregó, picante: “Ah, la China va siempre”.

“No, ¿por qué? Yo jamás le prohibí la entrada a nadie. Cuando estoy en Argentina, siempre voy, me cruzo con el que esté y me saludo con todo el mundo”, cerró la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), contundente.

LA PICANTE RESPUESTA DE WANDA NARA CUANDO LE DIERON A ELEGIR ENTRE CHINA SUÁREZ Y EVANGELINA ANDERSON

Una vez más, Juariu puso en aprietos a una de las invitadas de Rumis, el canal de streaming donde trabaja junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir y Zaira Nara. En esta oportunidad, fue Wanda Nara la que debió responder una picante pregunta.

“Estás en el medio del mar y te encontrás que por un lado se encuentra Evangelina Anderson y del otro la China Suárez, ¿a quién salvás?”, quiso saber la influencer, ante la atenta mirada de todos sus compañeros.

Wanda Nara se fotografió desde la playa de Tulum. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Fue entonces que la hermana de Zaira Nara consultó si solo podía salvar a una y, ante la reacción de todos, se justificó: “No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás”, lanzó. Y cerró, picante: “Hay algunas de ahí que se hunden solas después. Yo las salvo y después la vida las hunde solas”.