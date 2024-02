En medio del conflicto de L-Gante con Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica, ella compartió a través de sus stories de Instagram una picante conversación privada que tuvo con él por WhatsApp, en la que el cantante de cumbia le reprochó a ella estar saliendo con alguien, pese a que públicamente acaba de confirmar su noviazgo con Candela Arizaga.

“Mirá lo que me escribís, no razonás ni dos oraciones. Contestame. Querés que viva conmigo un tiempo (por Jamaica), así se te bajan los humos y te despejás un tiempo... Así vas a Capital a que te apoyen la rata un rato”, le dice él, muy picante.

“Me da mucha bronca que quieras llevártela a vivir con vos ahora, cuando no mandás mensajes por días... Sin saber nada de ella. FORRO QUE SOS”, le contesta Tamara en la tremenda conversación que mantuvieron en privado.

TAMARA BÁEZ APUNTÓ CONTRA L-GANTE TRAS HABER POSTEADO LA CONVERSACIÓN

Tamara habló de su enojo con L-Gante tras su picante posteo.

“A él solo le molesta que me apoyen la rata, si tenés novia y estás tomando mates con mi termo, no te hagas el canchero conmigo... No me quiero enojar, el único dolor que puedo tener es la poca atención y demostración que le das a mi hija, que la crío todos los días desde que nació”, expresó.

“Yo lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta, eso no causa dolor. Cuando una es mamá, se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas, no me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. ¿Y tus amigas qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, ¿todo te tienen que contar?”, sentenció, redoblando la apuesta.