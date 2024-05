La presencia de Yuyito González en una ubicación vip durante el acto de Javier Milei en el Luna Park acaparó la atención generalizada, suscitó especulaciones de romance y fue la propia Amalia quien aclaró todas las versiones: “Fue una locura”.

En una nota con Javier Fabracci para En Síntesis, la conductora de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) reveló: “Me autoinvité, me gestioné la invitación. No me invitaron de presidencia”.

“Yo me la busqué a la invitación, me la gestioné con gente mía, contactos, y bueno, y se dio”, agregó luego de permanecer sentada nada menos que al lado de la vicepresidenta.

Entonces, explicó: “Quise estar porque es un hecho histórico, es la presentación del libro del Presidente de la Nación, iba a cantar, es un hecho que yo, desde ser periodista y tener un programa, eso me motiva mucho también a moverme, a ir a estar en los lugares que siento que por ahí está bueno estar”.

Yuyito sentada al lado de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

Al final, Yuyito González tomó distancia de Javier Milei como político, tras estar en la primera fila en la presentación de su nuevo libro de doctrina económica: “Yo no soy militante de absolutamente nadie, de ningún partido, no tengo ninguna ideología más que humana”.

YUYITO GONZÁLEZ OPINIÓ DE JAVIER MILEI COMO HOMBRE

“Me parece un hombre inteligente, me parece un tipo buen mozo. Pero bueno, a ver, tampoco eso significa que esté en una relación o que vamos a iniciar una relación, digamos”, halagó al presidente.

“Por ahora la puerta no se abrió nada, pero no es para nadie, digamos, ¿no? Así es que bueno, no estoy en este momento pensando sinceramente en eso” cerró Yuyito González en medio de rumores de romance con Javier Milei.

