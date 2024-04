Este miércoles Augusto Tartúfoli contó en Socios del espectáculo cómo el encuentro casual entre el presidente Javier Milei y la exmodelo Victoria Vannucci en una recepción en una sinagoga de Miami terminó en un fuerte rumor de romance a instancias de un rabino que tienen en común.

En este sentido, en A la tarde pusieron al aire un extenso video en el que Vannuci habla sobre esta situación. “Estoy recién llegada acá a los Estados Unidos”, aclaró la exmodelo, y agregó: “Me parece que algo está pasando que es muy fuerte, y creo que lo que corresponde es ponerle el pecho y tratar de decir las cosas como son”.

Victoria Vannucci se refirió a su relación con Milei.

“Sé que se me está vinculando con el presidente de la nación, el señor Javier Milei, el cual tengo absoluto respeto por la figura presidencial. Quiero que sepan que, si bien tenemos mucha gente y muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos rabino, el cual tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúan enseñando día a día”, señaló Vannucci en el video.

QUÉ DIJO VICTORIA VANNUCCI SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON JAVIER MILEI

“Hay muchas partes de la información que sí son ciertas. He estado invitada con mis dos hijos a esta famosa cena, a la cual no pude asistir (…). Pero me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ningún tipo de relación amorosa. En algún punto se puede llegar a sentir como un halago de que la comunidad judía me vea con buenos ojos, después de tantos años de trabajo”, señaló.

“También quiero decir que no tengo sed de poder y no tengo sed de política. Y esto es dejando toda política de lado, porque me prometí a mí misma no hablar de política. Yo lo único que deseo es que a mi país le vaya muy bien, que a mi gente le vaya muy bien. Tengo mi familia ahí también. Gente que amo está ahí, mis amistades están ahí. No hay ningún tipo de lazo amoroso”, reveló.

“Con Milei compartimos el amor por el judaísmo. Compartimos el amor por la tierra israelí. Compartimos muchas cosas, personas en común quizás, pero no nos conocemos personalmente. Respeto muchísimo su figura presidencial. Espero que, con este video, podamos aclararlo”, cerró y le deseó “Mucha suerte al señor Javier Milei”.

