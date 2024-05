Yuyito González habló en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) de las repercusiones por su aparición en el acto de Javier Milei en el Luna Park en el marco de la presentación de su libro.

“¿Te molestó ser tendencia por haber ido al evento?”, indagó Facundo Ventura a la conductora, que respondió sincera: “No es que me molesta sino que me generó estrés, fue mucho, tantos mensajes...”.

El mensaje de Ángel de Brito por la presencia de Yuyito González en el evento de Javier Milei. (Foto: Captura Twitter/angeldebritook)

“Yo no me imaginé para nada que se generaran estas repercusiones de estar en todos los noticieros la mañana siguiente y ser tendencia. Después de todo lo que se armó, me quedo en mi casa”, agregó sobre los comentarios.

Yuyito González en Empezar el Día.

Al final, la periodista explicó: “Yo estaba enfocada en vestirme correcta para el evento, venir acá al otro día y contarles de qué se trató, pero esto no, que iba a haber alguna foto seguramente, pero el desborde no”

YUYITO GONZÁLEZ REVELÓ QUE JAVIER MILEI LE REGALÓ SU LIBRO PERSONALMENTE

Yuyito González contó en su programa de Ciudad Magazine que Javier Milei le regaló su libro personalmente tras asistir al acto en el Luna Park.

“¿Quién te dio el libro?”, le preguntó Pochi de Gossipeame a la conductora, quien confesó: “Milei en su camarín”. Tras ser consultada, expresó: “No me lo firmó”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.