En medio de la cuenta regresiva para que el amor de Jésica Cirio y Elías Piccirillo quede sellado con un casamiento rodeados de sus seres queridos, en Socios del Espectáculo dieron a conocer quiénes serían los invitados de honor que faltarían al gran día.

“Hablé con Martín Isaurralde Jr. ¿Sabés cómo me fue? Él me dice que estaba una tarde en su casa y le suena el teléfono, era Jésica Cirio que le dijo ‘hola Martín Jr., te quiero invitar a vos, Rodrigo y Bautista a que vengan a una cena íntima el sábado por la noche porque son los hermanitos de Chloe”, relató Matías Vázquez, en referencia a los hijos que Martín Insaurralde (su ex, con quietiene a su pequeña) tuvo de su anterior relación.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo.

“El sábado antes del casamiento, es la cena familia con el resto de los Insaurralde”, agregó. Y cerró, sorprendiendo a sus compañeros con su información: “Pero parece que no van a ir. No van porque Bautista cumple 18 años y es muy probable que justo hagan un festejo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FELICIDAD DE JÉSICA CIRIO TRAS CONFIRMAR SU CASAMIENTO CON ELÍAS PICCIRILLO

A poco de haber blanqueado su historia de amor con Elías Piccirillo (tras separarse de Martín Insaurralde, con quien tiene a su pequeña, Chloe), Jésica Cirio rompió el silencio y habló de todo en una nota que dio a A la tarde.

Así fue el ida y vuelta entre la cronista y la modelo en el programa que conduce Karina Mazzocco por América:

Cronista: -¿Cómo estás hoy en día?

Jésica: -Bien, súper bien.

Foto: Instagram (@jesicacirio)

C: - ¿Hubo propuesta de casamiento de parte de Elías?

J: -Hubo propuesta el día de mi cumpleaños.

C: -¿Cómo está el divorcio con Martín? ¿Pudieron llegar a un acuerdo?

J: -No, no, está todo bien, está todo bien.

C: -¿Tenés relación con Martín o con sus hijos?

J: -No, no tengo ningún tipo de relación, nada. No tengo ningún tipo de relación, nada.

C: -¿Estás en buenos términos?

J: -Sí, obvio, por supuesto.

C: -¿La ve a la nena?

J: -Sí, está todo perfecto.