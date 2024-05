En medio de las dudas sobre si su separación de Rolando Barbano es definitiva o hay posibilidad de volver a apostar al noviazgo, Marina Calabró rompió el silencio y compartió sus sentimientos en vivo en A la tarde.

Todo comenzó cuando Karina Mazzocco le hizo la pregunta obligada a su invitada: “Marina, ¿esta relación está completamente terminada?”, indagó. A lo que la panelista se sinceró sin tapujos: “Yo lo amo, Karina, ya te lo dije. ¿Cuántas veces más te lo voy a decir? Yo lo amo locamente”.

Foto: Captura de TV

En cuanto a los sentimientos del periodista, la hermana de Iliana Calabró prefirió mantenerse cauta: “Eso pregúntaselo a él, no lo voy a hablar por él. Yo lo amo y nada me haría feliz que decirles un día ‘chicos, nos casamos’. No quiero invadirlo, no me gusta eso, pero te puedo hablar de mí. Yo estoy enamorada y lo amo con todo mi corazón”.

“Yo lo amo y nada me haría feliz que decirles un día ‘chicos, nos casamos’. No quiero invadirlo, no me gusta eso, pero te puedo hablar de mí. Yo estoy enamorada y lo amo con todo mi corazón”.

“Lo único que puedo decir es que estoy enamorada, claro. La procesión va por dentro. Yo les hablo de mí porque no quiero invadir nada y tampoco tengo mucho más para contarles. (La reconciliación) depende de los dos. Ustedes saben una parte de la historia, la otra queda entre nosotros dos”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo te digo que lo amo porque es lo que siento, y si hablamos de mujeres empoderadas y de igualdad entre hombres y mujeres, no creo que una se rebaje por decir lo que siente”.

“Yo te digo que lo amo porque es lo que siento, y si hablamos de mujeres empoderadas y de igualdad entre hombres y mujeres, no creo que una se rebaje por decir lo que siente”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARINA CALABRÓ REVELÓ QUE ESCRIBIRÁ UN LIBRO, EN MEDIO DE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON ROLANDO BARBANO

En medio de las dudas sobre si volvió a apostar al amor con Rolando Barbano, Marina Calabró reveló que tiene entre sus próximos proyectos escribir un libro.

Así se lo contó a Yanina Latorre en El Observador 107.9: “Te voy a dar una primicia. Vamos a escribir un libro con Alejandro Ripoll. No sé si lo podía contar”, comenzó diciendo Marina, feliz por este nuevo desafío.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Va a ser sobre la televisión. Va a tener algo de rating”, agregó, en medio de su pase con Yanina Latorre, dando algunas pistas del eje central que tendrá el libro y que espera con ansías poder presentárselo al público en el corto plazo.

“Vamos a escribir un libro con Alejandro Ripoll. Va a ser sobre la televisión y se va a llamar ‘8′ porque son los ocho personajes claves que generaron algún cambio, alguna mejora, algún aporte en la industria”.

“Se va a llamar ‘8′ porque son los ocho personajes claves que generaron algún cambio, alguna mejora, algún aporte en la industria”, cerró la hermana de Iliana Calabró, con una enorme sonrisa plasmada en su rostro.