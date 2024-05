Paula Bernini, periodista de TN, salió a trabajar, como todos los días, a la calle. Durante un móvil, una mujer se le acercó y, de la nada, comenzó a insultarla. El tremendo momento quedó registrado y fue compartido por Estefanía Berardi.

“Cipayos, vende patria, eso es lo que son. Inventaste que las mujeres iban a parir en el monte, ¿no sos esa?”, le gritó esta señora, sacada. A lo que Paula, tranquila, le respondió con altura: “No sé, si me conocés tanto...”.

“Cipayos, vende patria, eso es lo que son. Inventaste que las mujeres iban a parir en el monte, ¿no sos esa?”.

“No, no, no, ¿qué?”, le preguntó la movilera, luego de que se burlaran de ella. A lo que una señora la defendió. “Ella es periodista”, dijo, remarcando que Bernini estaba trabajando. Entonces, la agresora también se cruzó con esta señora. “¡Facha, callate!”, exclamó.

PAULA BERNINI SE DEFENDIÓ DE LA AGRESIÓN

Antes de cerrar, Paula le dejó bien en claro que, a pesar de trabajar en un medio, ella tiene nombre propio.

“Y vos TN, y vos, TN”, siguió la mujer.

“Yo me llamo Paula”, sentenció la periodista.

A lo que la agresora cerró insultándola nuevamente. “Mercenaria”, le dijo.

Entonces, Paula le aclaró que, a diferencia de ella, estaba tranquila trabajando.

Finalmente, cuando le aclaró que ni se conocían, la mujer se fue a los gritos. ¡Fuerte!

QUÉ DIJO PAULA BERNINI TRAS HABER SIDO AGREDIDA POR UNA MUJER DURANTE UN MÓVIL

“Acá estoy con Federico Gandolfi, con quien yo trabajo muy a menudo. No es casualidad que yo haya reaccionado de la manera que reaccioné hoy con esta mujer que vino a insultarnos, vino a gritarnos, porque gran parte de la calma que tengo es porque estoy con él”, comenzó contando Paula en sus stories de Instagram.

“Sé que la cámara va a tomar toda la agresión que a veces algunos se acercan. Así que gracias Fede, gracias por en ningún momento sacar la cámara de ahí para mostrarles a ustedes que trabajar en la calle tiene estas situaciones, que uno no las busca, pero es de gente que no está dispuesta a hablar, no está dispuesta a escuchar y que solamente quiere imponer su postura a la fuerza”, continuó.

“Trabajar en la calle tiene estas situaciones, que uno no las busca, pero es de gente que no está dispuesta a hablar, no está dispuesta a escuchar y que solamente quiere imponer su postura a la fuerza”.

“Estoy bien, la verdad es que estoy contenta de cómo reaccioné, porque mi intención era escucharla. Ella me ha ayudado a reaccionar. Ella no me quiso escuchar a mí y la situación fue bastante agresiva”, añadió.

Luego, siguió relatando lo sucedido en la siguiente story.

“Y la situación fue agresiva, sí que fue agresiva, por supuesto que te carga de agresividad, no está bueno que te insulten, no está bueno que te hablen a centímetros de la cara o que te vayan empujando, pero de ninguna manera quiero darle mayor trascendencia de la que ya tuvo”, sostuvo Paula.

Y siguió: ”Lo que sí quiero decir es que esa mujer trajo de alguna manera este tema importante para nosotros los periodistas, que es la cantidad de gente que cree que puede venir a imponer su postura a los gritos, o insultando, nosotros los periodistas no somos responsables de ninguna situación social, política, económica, nosotros tenemos la obligación de estar en cada uno de los acontecimientos que la gente debe estar informada”.

“Lo contamos con la mayor objetividad, con la mayor responsabilidad, pero podés estar en desacuerdo y podés venir al micrófono a cuestionarlo. Ahora, hacelo siempre con respeto. Yo lo que digo siempre es que el límite es el respeto”, agregó.