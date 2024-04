Lejos de que hayan logrado una tregua en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione volvió a apuntar contra Coti Romero después de haber asegurado que le parece “injusto” su ingreso al reality de Telefe.

Así se vio en un video que rápidamente se viralizó en las redes donde Juliana advierte a Emma Vich sobre las actitudes de la jugadora: “Es lo que te dije desde que llegó. No la contengan (a Coti) porque es re falsa”, comenzó diciendo.

Furia confirmó que está enferma, pero aseguró que seguirá en Gran Hermano 2023 si su salud no empeora. (Foto: captura de Telefe)

“Es un juego que hace donde se hace la víctima. Yo también puedo venir acá y decir ‘ay, se murieron mis papás y me la paso llorando todo el tiempo’. Y no, las pelotas. O sea, basta loco”, agregó, sin filtro.

“Yo no soy más psicólogo de nadie. Si tenés un problema, andá a hablar con Gran Hermano. A mí, no. A mí no me usás más. Porque no me importa si te sentís bien, si te sentís mal”, cerró Juliana, decidida a no escuchar más a ciertos compañeros cuando se sientan mal.

“Gran Hermano”: Coti Romero anticipó cómo será su estrategia de juego a horas de la gala de nominación (Foto: Captura Telefe)

UN FAMOSO ENTRARÁ A GRAN HERMANO 2023

Una vez más, Santiago del Moro respondió las consultas de sus seguidores que quieren estar al tanto de todas las novedades de los particiapantes de Gran Hermano 2023.

En esta oportunidad, un usuario indagó sobre los posibles ingresos al reality de Telefe: “¿Va a entrar un famoso?”, indagó, esperando que alguien reconocido sorprenda a los jugadores en la casa.

El conductor aseguró que un famoso entrará próximamente en el reality. (Captura: Instagram/@santidelmoro)

“Sí, de visita”, respondió el conductor, dejando en claro que en un tiempo no muy lejano, alguien que posee popularidad dirá presente en el juego que día a día sigue ganando fanáticos.