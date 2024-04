Las discusiones dentro de Gran Hermano 2023 se aplacaron desde que Juliana Scaglione regresó al reality con el diagnóstico de leucemia, y Carlos Monti reveló cuáles son los temas que la producción del reality tiene prohibido que se mencionen.

A cuento de un entredicho entre Constanza Coti Romero y Furia por ver quién era la dueña de la casa, el conductor de Entrometidos en la tarde afirmó: “¿Sabés que religión no pueden tocar? Política no lo pueden tocar... ¿Qué querés que discutan? Si no fue gol de River contra Boca el otro día, no lo van a discutir. Ni saben que jugaron”.

Entonces, Meli Vinci retrucó: “Pueden discutir por el tema de la limpieza, por la comida, por algo”.

Carlos Monti.

En ese momento, Carlos Monti blanqueó la bajada de línea de Telefe, más después del escándalo por el comentario de Agostina Spinelli sobre la Amia: “Hay como una cuestión de no tocar esos temas”.

LA FUERTE DENUNCIA DE CARLOS MONTI CONTRA LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO

En otro momento, Carlos Monti ironizó por el reto de que recibieron los hermanitos tras romper el teléfono rojo: “Gran Hermano aparece cuando le conviene a la producción. No vas a pensar que Gran Hermano está mirando el programa 24 horas. Aparece cuando la producción le da el papel y el hermano lee”.

Luego, enfatizó a raíz de que Bautista Mascia pudo ver cómo votaron todos en la placa, lo que enfureció a Virginia Demo: “Hay que contarle a la gente, porque si no piensa que todo esto es en serio. Yo me apasionaba viendo Titanes en el Ring, porque yo pensaba cuando era chico que todo era en serio”.

Bautista de Gran Hermano.

“Bueno, Gran Hermano no es en serio. Sépanlo. No, sáquense la venda de los ojos. ¿Cuánto hace que venimos diciendo que está guionado? Claramente está manipulado por la producción”, sentenció el periodista.

