La enfermedad de Furia y el poco cuidado que los participantes tuvieron con el perro Arturito durante su primer fin de semana en la casa despertaron la furia en la mente de Carlos Monti que todavía no puede entender cómo la casa de Gran Hermano 2023 está habitada por gente tan “roñosa”.

En Entrometidos (Net TV), el conductor aseguró que, si lo hacen entrar a visitar a casa “no dura ni una hora”. “Como soy yo, no duro ni una hora. (…) “Me voy, al grito de ‘Son todos unos roñosos’. O salimos corriendo o los chicos nos echan a dos minutos”, explicó.

Los participantes que quedan en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

A modo de comparación con la edición 2022 en la que Romina Urigh o Walter “Alfa” se dedicaban a mantener la casa presentable y con buen olor, Monti le cayó con todo a la nueva generación. “No quiero caerles todo el tiempo a ellos con la cuestión de la limpieza, pero lo que se ve...”, dijo, resignado.

CARLOS MONTI EXPLOTÓ CON LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO Y LOS TILDÓ DE “ROÑOSOS”

“Hemos pasado pedacitos de tapes de ellos diciendo ‘Pará, pero si vos no limpias, ¿porque voy a limpiar yo? Peleándose en la cocina”, agregó el conductor. “Este es el concepto de un chico de cinco años que dice ‘¿Para qué me voy a bañar hoy si mañana me ensucio? ¡Flaco, no tenés cinco años!”, coincidió Débora D´Amato.

“Sabrina ya tuvo infección urinaria, digo, me parece que ya es deplorable cómo está el baño, cómo está la habitación”, acotó Melina Vinci. “Cualquier chico chiquito sabe que, antes de sentarse a la mesa, tiene que lavarse las manos. Estos no se lavan las manos y se sienten en la mesa. ¡Es un asco! ¡Un asco!”, explotó Monti.

(Foto: Instagram /carlosmontiok)

“Arturo está en el patio y después entra a los dormitorios con todas las patitas con barro, se sube a la cama. Todo eso también trae gérmenes y virus”, recordó Eugenia Schlatter. “Gran Hermano le dice en broma a Arturito que está prohibido hacer agujeros en el jardín”, explicó D´Amato, en referencia a que “El Supremo” prefiere decirle las cosas en broma al animal antes que repetir sus argumentos otra vez.

“Yo insisto en que entre una dotación a limpiar, una limpieza profunda a la casa”, dijo, reiterando una iniciativa que dio algunos minutos antes para mostrarles a los participantes cómo tienen que dejar la casa.

