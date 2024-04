El jueves, Flor de la Ve comenzó Intrusos haciendo un fuerte reclamo en vivo. La conductora contó que fue estafada en la última compra que hizo en una verdulería y se despachó indignadísima.

“Les voy a contar lo que me pasó en la verdulería. Antes uno iba y podía tocar la verdura. Ahora no podés. No te dejan”, expuso Flor.

Sin filtros, continuó: “No era un verdulero que yo conocía, pero me cagó. Lo quiero decir así al aire. Primero porque pagué una fortuna por cuatro kiwis, un poco de tomate, bananas, ciruelas. Fruta”.

“Quise tocar una banana y casi me saca la mano. ¿Por qué? Porque no se toca. Pero ¿qué pasa con el ‘no se toca’? Cuando llego a mi casa y abro la bolsa había dos bananas explotadas, los kiwis estaban más flácidos que mi culo, a punto de pudrirse”, reclamó De la Ve con bronca.

QUÉ HARÁ FLOR DE LA VE TRAS SER ESTAFADA POR EL VERDULERO

Siguiendo el descargo de la conductora, Pampito le preguntó: “¿Y no se lo llevaste?”.

Sin dudar, Flor respondió: “Se lo llevo hoy. Eso no se hace. No importa que ellos elijan la fruta, pero dámelas bien porque las pagué. Aparte de que me fundí”.

“Tenía una indignación. En otro momento no hubiera dicho nada”, finalizó la conductora de Intrusos.

