Escudada en el humor y en el amor, Flor Jazmín Peña aprovechó unos minutos en Nadie Dice Nada para pasarle factura a Nico Occhiato.

La bailarina, que no convive con el conductor y productor de Luzu TV, reveló que en la casa de su novio hay objeto de ex chicas de Occhiato y le pidió sin filtros que se deshaga de esos accesorios, como es el caso de un broche para el pelo.

Flor Jazmín Peña: -Cuando no tengo ninguna colita en la casa de Nico, me quedo con el pelo suelto. Ese broche que está ahí, que no sé de quién es, no lo voy a usar. Me voy a quedar con el pelo suelto

Nico Occhiato: -¿Qué broche hay en mi casa?

Flor: -Hay un broche gigante. Se ve que ella tenía un re buen pelo.

Marti Benza: - Es de Carlitos (el perro), Flor.

Nico: -¿Qué broche?

Flor: -Encima, un día que se había inundado toda la casa, se la ordené y aparecieron broches, cosas... ¡¿Podés sacar ese broche del lugar donde guardás las toallas?! Está ahí. Es gigante.

Nico: -Ese lugar, en donde guardo las toallas, qué sé yo qué hay…

Flor: -¡Sacalo de mi vista! Yo me voy a quedar con el pelo suelto, pero eso no lo voy a usar

Momi Giardina: -¡Dios mío!

Nico: -No sabía de la existencia de esos broches.

Flor: -Sí, te lo dije.

Momi: -Carlitos se está haciendo el baño de keratina.

Marti: -Tiene mucho pelo, Carlitos.

Nico: -A veces lo uso para colgar la ropa.