El noviazgo de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se consolida a paso firme. A tal punto que el conductor y productor de Luzu TV llevó por primera vez a su casa paterna, en Villa Luzuriaga, a la bailarina y ella lo chicaneó con humor en redes.

NICO OCCHIATO LLEVÓ POR PRIMERA VEZ A FLOR JAZMÍN PEÑA A SU CASA PATERNA Y ELLA LO CHICANEÓ

“Disculpame, pero a mí mis seguidores me están preguntando a dónde es que yo voy a ir. Y yo me debo a mi público”, comenzó diciendo Flor en el video que subió a una historia en Instagram, ya arriba del auto.

Con humor, Peña continuó: “Ustedes no lo van a poder creer. Todo el círculo más cercano que lo venimos siguiendo desde cerca y lo queremos bien no podemos entender, no podemos entender este suceso. Nico Occhiato va a llevar a una chica a su casa ¡y la chica encima soy yo!”.

Y bromeó: “El soltero codiciado está llevando una chica a su casa. Voy a cenar con la Pichi”.

Tomando con amor las chicanas de su novia, Occhiato minimizó el hecho: “Esto es demasiado… No es tan grande. No es más que una cena”. Y Flor concluyó, feliz de ir a la casa de sus suegros: “Los que te queremos no lo podemos creer y estamos muy contentos”.