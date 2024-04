Ángel de Brito reveló en LAM la interna contra Milett Figueroa en el Bailando 2023 en la que también estuvo involucrada su madre.

“A su mamá, Martita, y a Milett no se la fumaba nadie en el Bailando, yo lo vi, yo soy testigo, no me lo contó otro”, contó el periodista.

Luego, el conductor dio más detalles: “El primer día llegué, les pregunté a las chicas que siempre me maquillan y peinan ‘¿Y, qué onda los nuevos?’”.

“Me dijeron ‘esté bien, esté mal, esté más o menos, la que es insoportable es la de Perú', todavía no sabían ni el nombre”, reveló sin filtros.

POR QUÉ NADIE SOPORTABA A MILETT FIGUEROA EN EL BAILANDO 2023

Ángel de Brito explicó en el programa de América por qué Milett Figueroa se llevó la fama de insoportable tras su paso en el Bailando 2023.

“Les pregunté por qué y me dijeron ‘porque viene con la madre que es una pesada, nos quiere enseñar a maquillar y a peinar, nos da directivas’”, aseguró.