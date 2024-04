En la edición del viernes de LAM, Yanina Latorre reveló que Milett Figueroa regresó al país entre el martes y el miércoles y, como para reafirmar que la relación con Marcelo Tinelli está totalmente rota, señaló que la modelo no estaba invitada a un asado al que ella sí iría, pero se llevó una sorpresa.

En sus redes sociales, Marcelo Tinelli se mostró con Milett en sus redes sociales con una story de esa cena, pero el “plato fuerte” de la noche lo protagonizó una arrepentida Yanina Latorre que tuvo que grabar, tal como había prometido, una story en la que se la veía muy alegre junto a ambos.

“¡Mirá con quién estoy mi amor, con Milu!”se la ve decir a Latorre junto a la modelo, ambas bajo los efectos del alcohol. “¿Están bien ustedes dos? Yo no entiendo”, les dice Marcelo Tinelli, mientras Latorre agrega: “Es mi mejor amiga. Quiero que vengas a LAM esta semana y hables y cuentes la verdad”.

Leé más:

Milett Figueroa contó toda la verdad sobre su noviazgo con Marcelo Tinelli

YANINA LATORRE SE LLEVÓ UNA AMARGA SORPRESA CUANDO SE ENCONTRÓ A MILETT FIGUEROA EN EL ASADO DE TINELLI TRAS AFIRMAR QUE NO IBA A IR

“Dale, invitame, Bolu”, bromea Milett a lo que la panelista le contesta: “Bolú, te invito amor. Esto es para Perú, que me odian. Estoy podrida que me puteen todos los peruanos. Estoy con Milett, amor. ¿Qué pasó? ¿De qué te reís? Porque la critico. “¿Pero cómo vas a grabar una historia después de que me destruyes?, le pregunta la modelo, a lo Yanina le contesta: “No te hagas la canchera”.

Marcelo Tinelli se mostró con Milett Figueroa en su casa (Foto: Instagram)

Marcelo Tinelli se mostró con Milett Figueroa en su casa (Foto: Instagram)

El posteo convirtió a Yanina Latorre en tendencia en las redes, donde volvieron a cuestionar su credibilidad. “¿Cómo había dicho Yanina? ¿Qué había asado, pero que Milett no iba a ir o algo así no? ¿Que dirá ahora…?”, escribió un usuario.

Tras la publicación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa en las redes cuestionaron la credibilidad de Yanina Latorre (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Luego de que en el último tiempo se hablara de una fuerte crisis entre ellos, Milett Figueroa volvió a referirse a su relación con Marcelo Tinelli en una extensa nota que dio a LAM. “Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien”, señaló.

Leé más:

La audaz propuesta de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli en medio de rumores de crisis con Milett Figueroa