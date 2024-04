La información de Yanina Latorre sobre la crisis terminal entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fue desmentida en sus propias narices el fin de semana, cuando participó de un asado en la casa del empresario y su joven pareja, y reveló cómo fue el encuentro.

“La verdad es que llegué y la mina tuvo buena onda conmigo”, reconoció la panelista en LAM.

Y cuando Ángel de Brito la chicaneó diciéndole que era “una falsa” por abrazarse con Milett, Yanina se defendió: “No es que la maté. Dije que estaban separados. No dije que era una basura de persona, sino que estaban separados”.

Sin embargo, ratificó su postura: “Acá hay una crisis, se deben una charla”.

Es más, picante Yanina Latorre aseguró que Marcelo Tinelli la invitó a ella primero a su casa, y que después le comunicó sus planes a Milett Figueroa.

CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE YANINA LATORRE CON MILETT FIGUEROA

A su vez, halagó a la actriz y modelo peruana: “Yo no es que no la quiera, nunca compartí. Fue la primera vez que la vi que no fuera en el Bailando Yo nunca he ido a ninguna comida. Estuvo muy divertida bailó, comió, chupó. Divina”.

Yanina Latorre y Milett Figueroa.

“Ya me senté al lado de ella, me abrazó cuando me vio. Yo hago mi laburo y para mí es un show. Ella me agradeció cuando pasamos todas sus películas. Que estaba contenta”.

Ahí. describió la convivencia: “Nos estábamos matando de risa. Si no, no subimos historias. Bailamos, nos sacamos fotos”.

“Pero en un momento cuando empezaron a pasar las canciones de ‘mentiroso’, de reproche, se las dedicaba A él. Y ahí le dije a Marcelo que a Milett le debe una charla”.

“Todo el mundo cuando llegamos Nos mirábamos como diciendo ‘¿¡vino!?’. Nadie entendía la presencia”.