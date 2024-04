Laurita Fernández habló en su visita a Intrusos del romance de Nicolás Cabré con Rocío Pardo e hizo referencia al parecido físico.

“¿Lo viste a Nico con Rocío Pardo? Porque es muy parecida a vos”, le dijo Laura Ubfal a la actriz, quien respondió: “Me han dicho eso”.

Laurita Fernández en Intrusos.

“Pero no, me parece hermosa”, comentó y sobre el presente amoroso del actor agregó: “De verdad celebro y me alegro que él esté muy bien”.

LAURITA FERNÁNDEZ RECORDÓ SU BUEN VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ CUANDO ESTABA CON NICOLÁS CABRÉ

Laurita Fernández recordó en el programa de Flor de la Ve de América su buen vínculo con la China Suárez cuando estaba con Nicolás Cabré.

“¿Con la China te cruzabas? ¿Tenías buen vínculo?”, le preguntaron desde el estudio de televisión y la actriz de Legalmente Rubia dijo: “Sí, re”.