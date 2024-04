Después de varios meses Nicolás Cabré volvió a protagonizar un escándalo en los medios, pero no ya de índole amoroso sino vecinal ya que fue escrachado en las redes sociales por los furibundos vecinos de un departamento del cual es dueño.

Este martes en Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), Pochi de Gossipeame mostró los mensajes que los habitantes de un edificio en el que el actor ostenta un departamento subieron a Instagram para que tome conciencia del deplorable estado de la unidad, y que afecta a otras.

El posteo con el que escracharon a Nicolás Cabré (Foto: Instagram)

“Dale, galán dejá de bolud... y arreglá lo que te corresponde. Tu departamento está dañando el de mi tía. Hacete cargo ya. Les pido que nos ayuden a difundir”, se puede leer en la publicación de Gossipeame.

“Parece que Cabré tiene muchos departamentos que alquila. Particularmente este departamento lo alquila hace ocho años a un mismo inquilino o sea que este tema, una filtración, data de ocho años”, dijo Pochi, que señaló que el ocupante pertenece al ambiente televisivo.

POR QUÉ UNA VECINA LE RECLAMA A NICOLÁS CABRÉ QUE SE HAGA CARGO DEL ARREGLO DE SU DEPARTAMENTO

La producción puso al aire las imágenes que le llegaron a Marcia, en las que se puede ver cómo lo que en un inicio era una filtración ahora es una lluvia que cae directamente sobre el baño del departamento de abajo. “Cada vez es peor y va afectando más la calidad de vida de su vecina”, agregó.

Yuyito González habló telefónicamente con Viviana, la vecina de abajo del departamento de Cabré que confirmó que hace ocho años que le reclamó al consorcio sobre la gotera, que al cabo de todo este tiempo es “una catarata de agua” que cae sobre la instalación eléctrica.

“Yo tengo un hijo con TEA y necesito tener un ambiente saludable”, explicó Viviana que contó que, a instancias del administrador, arregló la parte de abajo del baño esperando que se haga lo mismo desde la unidad superior.

“Yo pido que Nicolás Cabré se haga cargo de hablar con el administrador, que venga a una asamblea de propietarios y que esté presente, porque es el propietario. Yo no puedo lidiar con un inquilino que cuando le toco el timbre me dice que ‘Lo invado’ y me echa de la casa”, agregó la mujer.

