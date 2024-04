El verano le sentó bien a Nicolás Cabré y no solo por la buena repercusión que cosechó en las salas de Villa Carlos Paz con Los mosqueteros sino también porque su corazón encontró la compañía de Rocío Pardo, ex de Ulises Bueno, que también hacía temporada veraniega en esa ciudad.

Tras algunas semanas asentando la relación, Nicolás utilizó sus redes sociales para publicar sus primeras fotos junto a su colega y pareja, muy acaramelados, en una galería y en el playa, donde se fueron de vacaciones.

Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Sobran las palabras…”, escribió el actor en la publicación, que también compartió Rocío en su propio perfil, en el que recibió mensajes buena onda de muchas de sus amigas como Flor Moyano, Mar Tarres y Barby Franco, entre otras.

“ESTOY MUY FELIZ”: NICOLÁS CABRÉ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU ROMANCE CON ROCÍO PARDO

El último fin de semana, Cabré decidió hablar de esta nueva relación, tras el tiempo prudencia que dejó pasar desde que comenzaron a salir con Rocío. “Yo estoy muy feliz, es muy lindo esto. No dije que estoy enamorado, mis respuestas llegan a que estoy muy feliz. Y lo importante y lo íntimo lo saben las personas que lo tienen que saber”, dijo en Agarrate Catalina.

Nicolás Cabré con Rocío Pardo (Foto: Instagram)

Asimismo, el actor se habló de su grato vínculo que mantiene con la China Suárez, madre su hija Rufina Cabré, de 10 años. “Se trata de mis prioridades, el tiempo con la familia no vuelve más, y por eso trato de no pensar en lo que viene, en el trabajo, estoy donde tengo que estar, llevar a mi hija al colegio, jugar con ella, disfrutar tiempo juntos”, aseguró.

“A mí me sorprende siempre el paso del tiempo, la veo empezando a ser la protagonista de su vida, tener sus espacios donde ya no pertenezco”. “Me encanta verla crecer y seguir ocupando espacios de mi vida en acompañarla hasta donde me dé, o hasta que me diga que la deje”, concluyó.

