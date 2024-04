El fugaz coqueteo que Yuyito González tuvo con Carlos Monzón a finales de la década de 1980 generó fastidio en Guillermo Coppola, quien dejó en claro su bronca con el boxeador por la forma en que sedujo a la madre de Bárbara Coppola, y Amalia le dio la razón.

“Nunca hubiese utilizado como arma tirar un balde (de mier…) sobre otro hombre”, había afirmado Coppola sobre Monzón, quien había invitado a salir a Yuyito comentándole que Guillermo se iba de viaje al exterior con otra mujer.

“Realmente, estuvo muy bien lo que contestó, ¿verdad? A mí me parece muy bien lo que contestó Guillermo”, insistió.

“Pero primero quiero defender a Monzón, que no está él para defenderse. Todos éramos mucho más jóvenes, más inmaduros, más impulsivos, más inmaduros, más expuestos también”, agregó.

Entonces, describió el proceder del exnovio de Susana Giménez: “Fue directo, porque también era un hombre de armas tomar. Monzón no era un tipo que se la iba con chiquitas, tenía mucha garra en su vida. (…) En el medio se sabía que Guillermo ya andaba, ¿viste? En otras. Picoteando en otras latitudes. Me llegaban los rumores cuando estaba embarazada también”.

EL MEA CULPA DE YUYIYO GONZÁLEZ TRAS SU CITA CON CARLOS MONZÓN

“Me hago cargo de esa salida”, exclamó Yuyito.

Aunque luego reflexionó sobre la decisión por despecho que había tomado: “Me arrepiento porque no tendría que haber hecho caso a algo que se te dice, hoy no lo haría, no es algo que lo recomiendo ni que lo aconsejo”.

“¿Querés salir con alguien? Salí porque estás bien, porque te gustan las personas y querés salir. No, no por el efecto que va a causar en otro, porque de pronto en otro no causa ningún efecto y te lastimaste a vos misma o a vos mismo inútilmente”, continuó.

En ese punto se explayó: “Monzón es un tipo divino, macanudo, caballero, un montón de cosas. Hasta donde yo lo conocí, porque también me van a decir que ya me empezaron a decir en las redes. Ya se van a Alicia Muñíz, y ya se van”...

Al final, Yuyito González fue elocuente sobre el frustrado romance con Carlos Monzón que fastidió a Guillermo Coppola: “Yo voy a hablar simplemente de ese brevísimo, brevísimo encuentro del cual hay una foto. Fue un solo encuentro del cual hay una foto, porque yo no estaba interesada”.