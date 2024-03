A un mes de haberle puesto punto final a su noviazgo con Peso Pluma después de descubrir que le había sido infiel (luego de que en las redes sociales se viralizara un video de él junto a una mujer en Las Vegas), Nicki Nicole rompió el silencio.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño”, expresó la cantante y el video rápidamente apareció en las redes.

Foto: Captura de video de X (@los40)

“Eso es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”.

LA SEPARACIÓN DE NICKI NICOLE Y PESO PLUMA

El 13 de febrero, Nicki Nicole le puso fin al noviazgo con Peso Pluma luego de descubrir que le fue infiel. En las redes sociales, se viralizó un video de él con una mujer en Las Vegas, y la pareja llegó escandalosamente a su final.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, había escrito la rosarina, anunciando la ruptura.

A casi un mes de los hechos, Nicki interpretó en el Movistar Arena un pedacito de su nueva canción, en la que también dejó en claro que no es la primera vez que tiene que sanar heridas de amor. Su anterior noviazgo fue con Trueno, cantante con quien incluso se había comprometido.