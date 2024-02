El 13 de febrero, el noviazgo de Nicki Nicole y Peso Pluma llegó escandalosamente a su final.

La cantante rosarina se hizo eco del video viral del mexicano siéndole infiel y anunció la ruptura con contundencia en Instagram.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, escribió Nicki.

Y agregó: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Minutos previos, la cantante rosarina había dejado de seguir a Peso Pluma en Instagram y borrado o archivado las imágenes de su historia de amor, que duró menos de un año.

LAS FOTOS QUE PESO PLUMA ELIMINÓ DE SU HISTORIA DE AMOR CON NICKI NICOLE

Ocho días después de la separación, Peso Pluma también reaccionó con contundencia en Instagram: el cantante mexicano borró las fotos apasionadas y románticas que había compartido en su red junto a Nicki.

Lejos de quedar en el olvido, las postales de su noviazgo no desaparecieron de Internet y los registros de su amor quedaron inmortalizados, al menos, en fotos.

Hasta el momento, Peso Pluma no eliminó de su lista de “seguidos” en Instagram a Nicki.