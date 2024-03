El 10 de marzo, Nicki Nicole cerró sus presentaciones en el Movistar Arena, en Buenos Aires, compartiendo con el público un fragmento de su nueva canción, nacida del profundo dolor que le provocó la traición de Peso Pluma.

El 13 de febrero, la cantante argentina le puso fin al noviazgo con el mexicano luego de descubrir que le fue infiel. En las redes sociales se viralizó un video de Peso Pluma con una mujer en Las Vegas y la pareja con Nicki llegó escandalosamente a su final.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la rosarina, anunciando la ruptura.

A casi un mes de los hechos, Nicki interpretó en el Movistar Arena un pedacito de su nueva canción, en la que también dejó en claro que no es la primera vez que tiene que sanar heridas de amor. Su anterior noviazgo fue con Trueno, cantante con quien incluso se había comprometido.

QUÉ DICE LA CANCIÓN QUE PRESENTÓ NICKI NICOLE TRAS LA SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

“Entendí que si el amor en un día se apaga, no fue amor. Y que las espinas también hacen parte de la flor”.

“Que vos tenés precio, pero yo tengo valor”.

“Sé que sos un jugador, pero conmigo bebé te equivocas”.

“Yo todo te di y tú como si nada te fuiste con otra. Pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota”.

“Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”.