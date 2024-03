En una charla con Catalina Gorostidi, Juliana Scaglione, más conocida como Furia, reveló su plan maestro para eliminar fácilmente a los “nuevos” de Gran Hermano 2023.

“Acá entraron diez bombas, hay dos que me gustan que se queden pero las otras no... que no sepan que somos sus enemigas, hay que hacerlos confiar”, le dijo la entrenadora a su amiga.

Entonces, Furia le reveló su estrategia: “Que piensen que los queremos, vos lo que tenes de bueno es que las chicas a vos se te pegan. Hay 15 fulminantes, empiécenlas a usar, es un poder enorme”.

FURIA REVELÓ CÓMO HACE PARA DESEQUILIBRAR A MAURO EN GRAN HERMANO

Furia reveló en diálogo con Catalina cómo hace para desequilibrar a Mauro Dalessio, con quien tiene un romance en la casa de Gran Hermano.

“Él pensaba que entrar a Gran Hermano era culear todo el día, minas en tetas, yo sé cómo desequilibrarlo... cuando me hago la enojada, el chabón empieza a deteriorarse”, dijo la jugadora a su compañera.