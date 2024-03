La locutora, periodista y actriz, Florencia Ghio, dio en X la triste noticia de la muerte de su colega Jorge Dorio, comunicador y conductor, que estuvo al frente de 6, 7, 8, que se emitía por la TV Pública.

“Esta es una noticia muy triste... Esta madrugada, falleció Jorge Dorio a raíz de un infarto”, expresó Florencia en la red social, al pie de una foto del conductor en el backstage de un programa, minutos antes de salir al aire.

“Tengo hermosos recuerdos de mi adolescencia junto a él, cuando iba a escucharlo junto al gran Negro Dolina al Café Tortoni, cuando hacían La venganza será terrible”, cerró la comunicadora, muy angustiada por la partida del comunicador.

LA REFLEXIÓN DE JORGE DORIO SOBRE SU PASO POR 6, 7, 8

Dorio, que actualmente es parte de Sex, viví tu experiencia, el show hot de José María Muscari, comentó en una entrevista con el diario Clarín que su paso por 6,7,8 impactó en su carrera en la televisión. De hecho, luego de conducir el controversial programa, el periodista solo participó en Uno Mas Uno Tres, ciclo que se emite por Internet.

“No ha tenido que ver con voluntad mía, sino que no me llamaron”, dijo cuando le preguntaron por qué ya no se lo ve en la pantalla chica, medio que, asegura, le encanta. Y fue claro: “Me quitó trabajos haber conducido 6,7,8... Aunque esa experiencia realmente la disfruté mucho”.

“Creo que hice un laburo bueno, estoy contento con lo que realicé durante ese período. Sé que a mucha gente le produjo molestia y desagrado mi participación y a partir de ahí no me dieron más bola”, dijo. Y fue enfático: “6,7,8 lo volvería hacer una y otra vez. Es más honesto decir mi ideología y desde ahí opinar, que disfrazarse según lo que a uno le conviene”.

“Durante los años que conduje el ciclo no hubo ninguna operación montada, ni de mentiras ni de dinero. Aparte es súper comprobable: no hice ninguna fortuna con esto. Austeramente, sigo alquilando mi departamento”, cerró.