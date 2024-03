En medio de la felicidad que vive por haber vuelto a Gran Hermano 2023 gracias al repechaje y tener la oportunidad de reencontrarse con Bautista Mascia, Denisse González le confesó a Cata Gorostidi que tuvo relaciones sexuales con el joven.

Denisse, que había retornado al reality de Telefe junto a Sabrina Cortez por los Golden Tickets que entregó Santiago del Moro (que fue para los exparticipantes más votados por el público), se mostró muy feliz por haber avanzado en su relación con Bautista.

El reencuentro de Denisse y Bautista en la casa de "Gran Hermano" se convirtió en tendencia en las redes sociales. (Foto: Captura Telefe)

“¿No me escuchaste lo que dije?”, atinó a decir la joven -tal como se viralizó rápidamente en las redes- antes de confirmarle a Cata que mantuvo intimidad con su compañero. Ante esto, Gorostidi empezó a gritar y correr sin poder creer lo que había sucedido.

Después de la adrenalina del momento, Denisse ahondó más y detalló que lo hicieron “de costadito”, al mismo tiempo que despejó todas las dudas y aseguró que usaron protección para la noche de amor.

¡Están a full!

TAJANTE REACCIÓN DE AGOSTINA SPINELLI CUANDO LE PREGUNTARON SI VOLVERÍA A GRAN HERMANO 2023

A poco de haber salido de la casa de Gran Hermano 2023, Agostina Spinelli fue contundente cuando le consultaron si le gustaría reencontrarse con sus excompañeros y tener una posibilidad de continuar en el juego.

“Última pregunta. ¿Te gustaría volver a la casa?”, fue la consulta que le hizo Susana Roccasalvo a su invitada en Implacables. A lo que la joven no dudó con su respuesta: “No, no. Yo creo que es un juego donde tenés que ser muy fuerte de mente y no es para cualquiera”.

Foto: Captura (elnueve)

Asimismo, Agostina dejó en claro que su postura sería la misma, incluso si Juliana “Furia” Scaglione (con quien mantuvo fuertes cruces) no estuviera más en el programa: “Fue un combo de cosas, fueron muchas cosas. No entraría de nuevo”, cerró, firme.