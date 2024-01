El intenso histeriqueo entre Bautista Mascia (27) y Denisse González (21) dentro de Gran Hermano 2023 tiene a todos expectantes dentro de la casa, y Carla De Stefano fue lapidaria al analizar a sus compañeros de reality en una charla con Agostina Spinelli.

“Para mí Bautista es gay, o corre para los dos lados. Para mí es gay y no lo quiere decir”, aseguró la Chula.

Teoría que Agostina, quien se asumió bisexual, convalidó con picardía: “No viste que no habla nada de cog… cuando hablamos en nuestra habitación”.

“Pero si no le gusta no la andás toqueteando tanto, con mimitos en el cuello, en el bracito”, enfatizó Carla sobre Bautista y Denisse, quien no oculta sus sentimientos hacia el uruguayo.

“Para mí Bautista es gay, o corre para los dos lados. Para mi es gay y no lo quiere decir”, aseguró la Chula.

CUANDO BAUTISTA SE NEGÓ A BESAR A DENISSE PESE A LA INSISTENCIA DE TODOS EN GH

Días atrás, en medio de una acción publicitaria de una marca de bebidas alcohólicas, Manzana le propuso a Bautista que le dé un pico a Denisse.

“No me gusta cuando me piden cosas, amigo”, se excusó Bauti avergonzado con una copa de vino espumante en la mano.

“Si ella está ahí, esperando que vos le digas algo”, insistió Manzana.

Incómoda, Denise respondió a la invitación a besar ella a Bautista: “No. Tampoco si no quiere…”.

De todas formas, días después Bautista Mascia y Denisse González compartieron una sugestiva siesta a pura caricia… Quizá por eso mismo Carla De Stefano se haya indignado con tanto énfasis por la falta de acción.