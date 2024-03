Sabrina Cortez fue eliminada por segunda vez de Gran Hermano 2023, tras haber reingresado en la instancia de repechaje, y Juliana “Furia” Scaglione no esperó a que cruce la puerta para reaccionar eufórica de la felicidad.

Sabrina obtuvo el 60.5% de los votos, en el mano a mano final con Catalina Gorostidi, quien cosechó el 39.5 restante.

LA EXPLOSIVA REACCIÓN DE FURIA EN PLENA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2023

“Se va de la casa de Gran Hermano Sabrina”, dijo Santiago del Moro, abriendo el sobre en vivo. En automático, Juliana saltó del sillón y caminó directo a la pantalla del televisor y expresó: “¡Gracias, gente! Gracias, cariño”.

Acto seguido, abrazó a Catalina y caminó a paso firme hasta la habitación. En ese trayecto, una compañera le gritó: “Sé más respetuosa”.

Sin decirle ni adiós a Sabrina, Furia se quedó sola, celebrando la eliminación de la joven: “¿Que tengo que ser respetuosa yo? Me dijeron de todo, me la vengo bancando como una campeona. No”.

“Gracias, gente. Lo digo acá, a cámara, gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de puta, mala persona. Gracias, gracias, loco. ¡Es increíble lo que son! Gracias, gracias, gracias. Es lo único que me sale”.